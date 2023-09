Ungewöhnlicher Unfall Anhänger macht sich im Kreisel selbstständig

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Donnerstag Nachmittag auf der Bundesstraße 59 in Jüchen am Kreisverkehr nahe der A 46-Auffahrt. Wie die Polizei erklärt, hatte sich bei der Ausfahrt eines Pkw aus dem Kreisel der angekoppelte Anhänger gelöst. Der einachsige Anhänger geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Auto zusammen. Ein Mensch in dem Fahrzeug wurde leicht verletzt. Wegen des Berufsverkehrs kam es zum Stau, viele Fahrer wendeten und suchten sich andere Wege.