Neuer heiliger Mann in Jüchen-Gierath André Deppe folgt als neuer St. Martin auf Heinz Gerd Schroeder

André Deppe wird auf einen Kaltblutschimmel steigen, um am Mittwoch, 8. November, mit Musikkapellen, Kindern und leuchtenden Laternen durch Gierath zu ziehen. Das erste Mal. Damit endet zugleich eine Tradition. 27 Jahre lang hat Heinz Gerd Schroeder bei den Zügen die Rolle des heiligen Mannes übernommen. Und in dieser Funktion ist er im Ort so bekannt, dass etwa im Eiscafé schon mal ein Kind zu seinen Eltern gesagt hat: „Da sitzt St. Martin und isst ein Eis.“