An St. Jakobus in Jüchen Altes Jugendheim wird kernsaniert

Die Sanierung des Gebäudes sei eine „Operation am offenen Herzen“, da mit einer historischen Substanz umgegangen wird, die mittelbar mit dem Denkmalschutz zu tun hat: Das Haus an sich steht nicht unter Denkmalschutz – dafür aber das Ensemble aus dem „Alten Jugendheim“ und der Kirche. So soll, auch wenn das Haus brandschutztechnisch zu nah an die Kirche grenzt, die Grundfläche des umbauten Raums möglichst beibehalten werden.