Veranstaltung in Jüchen Was Teilnehmer über den großen Schloss-Dyck-Lauf 2024 wissen müssen

Der Schloss-Dyck-Lauf ist seit Jahren als Laufveranstaltung für Jung und Alt vor malerischer Kulisse bekannt. „Das Gelände bietet abwechslungsreiche Laufstrecken. Mal sind leichte Steigungen zu bewältigen, mal lohnt sich ein Blick zur Seite in den sommerlich blühenden Schlosspark“, heißt es bei der Schlossstiftung, die nicht nur Jüchenern und Kennern der Anlage Lust aufs Mitlaufen machen will: Die Einladung zum Mitmachen richtet sich an alle. Höhepunkt des Laufs ist die Passage durch die Schlosshöfe mit dem übersichtlichen Zieleinlauf entlang der Alleen vor dem Schloss. Kostenfreie Parkplätze stehen am Schloss Dyck zur Verfügung.