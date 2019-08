Jüchen : Alkoholdieb mit Messer und Drogen erwischt

Jüchen Angepöbelt und bedroht wurde ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Kölner Straße laut Polizei, als er am Donnerstagmorgen einen Mann beim Diebstahl erwischte.

Angepöbelt und bedroht wurde ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Kölner Straße laut Polizei, als er am Donnerstagmorgen einen Mann beim Diebstahl erwischte. Der hatte vier Flaschen Wodka und Whiskey eingesteckt. Als er ohne zu bezahlen den Kassenbereich in Richtung Ausgang verlassen wollte, stellte ihn der Zeuge zur Rede. Daraufhin pöbelte der Tatverdächtige ihn an und bedrohte den Zeugen auf aggressive Art und Weise. Die Polizei stellten bei dem 32-Jährigen neben einem Taschenmesser auch Drogen sicher.