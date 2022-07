Schützenfest in Aldenhoven : Aldenhovener feiern mit Bernhard und Monika Both

Bernhard und Monika Both (3. u. 4.v.r.), die am Samstag gekrönt werden, mit dem Königshaus.. Foto: St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Aldenhoven

Aldenhoven Bernhard und Monika Both werden am Wochenende von Präsident Joachim Schröder gekrönt. Ab Samstag, 16. Juli, bis Dienstag, 19. Juli, feiert die St. Sebastianus-Bruderschaft Aldenhoven ihr Schützenfest. Was alles auf dem Programm steht.

Bereits 2019 hatte Bernhard Both beim Vogelschuss alles klar gemacht für seine Regentschaft, nun endlich werden am Samstag, 16. Juli, Bernhard und Monika Both (geborene Kreuer) von Präsident Joachim Schröder gekrönt. 2021 hatte das Kronprinzenpaar geheiratet. Ab Samstag bis Dienstag, 19. Juli, feiert die St. Sebastianus-Bruderschaft Aldenhoven ihr Schützenfest, in den vergangenen zwei Jahren musste es ausfallen. „Es waren drei furchtbar lange Jahre“, erklärt Präsident und Brudermeister Joachim Schröder mit Blick auf die Corona-Zeit.

Bernhard Both, 1981 geboren, gehört dem Grenadierzug „Gemütlichkeit“ – dieser ist Königszug – an und ist zweiter Schießmeister der Schützenbruderschaft. Er arbeitet bei der Berufsfeuerwehr Krefeld. Dem Königspaar zur Seite stehen das Adjutantenpaar Frank Massier und Silke Baumeister sowie die Ministerpaare Martin und Christina Spitzmüller sowie Bastian Schmidt und Ilonka Mayer. Nach einem ersten Umzug am Samstag um 19.15 Uhr und der Krönung im Festzelt schließt sich der Krönungsball mit der Band „Soundexpress“ an. Der Festsonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Kirchgang. Es schließen sich Zapfenstreich und Kranzniederlegung an, gefolgt von der Parade vor der Geistlichkeit sowie dem musikalischen Frühschoppen mit Ehrungen. Höhepunkt ist der Sonntagnachmittag mit der großen Königsparade um 15.45 Uhr und dem Umzug. Der Tag endet dann mit dem Schützenball. Show-Highlights werden die Tanzgruppe „Im Takt“ sowie das Robbie Williams-Double Mario Nowack sein. Die weitere musikalische Unterhaltung übernimmt DJ Michael. Der Eintritt ist frei.