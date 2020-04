Bürgermonitor: Patientenakten : Patient soll den Arzt jetzt verklagen

Jüchen Im Streit um Herausgabe von Patientenakten fühlt sich Gustav Laufs alleine gelassen.

Allein gelassen fühlt sich Gustav Laufs aus Jüchen jetzt in seinem Kampf um die Herausgabe seiner Patientenakten. Seitdem sein Hausarzt seine Praxis in Jüchen aufgegeben hat, versuchen Laufs und viele weitere Patienten vergeblich, die ihnen zustehenden Kopien ihrer Akten zu bekommen. Der Arzt ist indes für niemanden mehr erreichbar. Das Anliegen auch der anderen Patienten fasst Laufs so zusammen: „Es geht um den Datenschutz, damit die Patientenakten nicht in falsche Hände geraten, wenn zum Beispiel eine Entrümplerfirma die Praxisräume ausräumt.“ Zum anderen sei es eine Zumutung für alle Patienten, die jetzt ohne ihre Akten mit all’ den Voruntersuchungen und der Dokumentation ihrer Vorerkrankungen zu neuen Ärzten wechseln müssten: „Das sind oft jahrelange Diagnosen, die jetzt womöglich alle wiederholt werden müssen“, befürchtet der Jüchener Bürger.