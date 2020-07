Verkehr in Jüchen : Ärger wegen neuer Bushaltestelle

Otzenrath 13 Bushaltestellen baut die Stadt in diesem Jahr barrierefrei um. Die an der Marktstraße in Otzenrath gewählte Lösung sorgt für Protest bei Eigentümer und Mietern eines Hauses. Die neue Wartehalle soll vor ein Schlafzimmerfenster.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Bis Ende 2023 sollen, so weit möglich, alle Bushaltestellen barrierefrei sein. Dazu ist die Stadt, wie technischer Dezernent Oswald Duda erklärt, laut EU-Richtlinien verpflichtet. In diesem Jahr werden in mehreren Orten 13 der insgesamt 99 Bus-Stopps umgebaut. Der Bordstein wird erhöht, damit Fahrgäste beispielsweise mit Rollator oder Kinderwagen niveaugleich in den Bus kommen. Für Sehbehinderte gibt es taktile Elemente auf dem Boden, für alle Fahrgäste neue Wartehallen mit Beleuchtung.

Hermann Leuffen (r.) und Mieter kritisieren die geringe Distanz zwischen Haus und Busstopp. Das Vorgehen sei nicht mit ihnen besprochen worden. Foto: Carsten Sommerfeld

Doch an der Marktstraße in Otzenrath sorgt die Umsetzung des Plans für Ärger. „Der Umbau der Haltestellen ist wichtig“, die Information durch die Stadt aber sei schlecht, kritisiert Hermann Leuffen, Eigentümer eines Mehrfamilienhauses an der Straße. „Vor ein paar Tagen lag ein Flyer im Briefkasten, am Dienstag begann vor dem Haus der Umbau. Das Vorgehen wurde mit uns vorher nicht besprochen“, erklärt der Rommerskirchener. Hausbewohner Bernd Horbach spricht von „Chaos. Wir wissen nicht, was passiert.“

Unter anderem an der Odenkircher Straße gibt es bereits barrierefreie Haltestellen. Foto: Carsten Sommerfeld

Wir bleiben dran Fragen und Probleme, die Bürger bewegen Ihr Thema, bitte! Sie haben ein Anliegen? Sie können uns auf verschiedenen Wegen erreichen: Am schnellsten geht’s per Anruf (Montag bis Freitag) unter der Telefonnummer 02181 69515. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail, Stichwort „Bürgermonitor“, an grevenbroich@ngz-online.de (bitte Rückrufnummer angeben). Gerne können Sie auch einen Brief schreiben an die NGZ, Am Südwall 16, 41515 Grevenbroich.

Das Problem: Bislang lag die Bushaltestelle etwas weiter an der Straße, der neue barrierefreie Stopp wird nun direkt vor dem Haus von Leuffen errichtet. Die drei Meter breite und 0,66 Meter tiefe Wartehalle soll künftig vor dem Schlafzimmerfenster-Fenster von Hans Wilms stehen. „Das Fenster wird so durch die Wartehalle verdeckt. Dann hören wir die Fahrgäste, die im Häuschen auf den Bus warten und sich unterhalten“, befürchtet er. Rund 2,50 Meter beträgt der Abstand zwischen der gläsernen Halle und der Hauswand. „Und wenn wir lüften, ziehen bei uns die Abgase von den Bussen herein“, sagt Wilms. Lärm von Fahrgästen, die direkt vor dem Haus stehen, und Abgase befürchtet auch Hubert Aretz, der im Obergeschoss wohnt.

Die Vorschläge der Betroffenen: Die Haltestelle solle doch an einer anderen Stelle errichtet werden. Es gebe Standorte an der Straße, an denen keine Häuser stehen – oder in größerem Abstand zum Bürgersteig.. Ein anderer Vorschlag: Auf das Wartehäuschen solle verzichtet werden.

„Auf der Marktstraße ist eine Verlegung der bisherigen Haltestelle erforderlich, da ansonsten die Anlage eines Hochbords auf einer Länge von 18 Metern nicht möglich wäre“, erklärt Stadtsprecher Norbert Wolf. Am heutigen Standort ist laut Stadtverwaltung kein ausreichender Platz dafür. Eine Verlegung an einen anderen Standort ist nach Auskunft von Wolf nicht möglich. Zudem betont er, dass die Wartehalle „rundum verglast“ sei, an der heutigen Haltestelle gibt es kein Häuschen. Die Baumaßnahme sei im Umwelt- und Verkehrsausschuss vorgestellt und beschlossen worden. Und die betroffenen Anwohner seien vor Baubeginn von der Baufirma informiert worden.

Bei einem Ortstermin erörterten jetzt Eigentümer und Bewohner mit Vertretern der Stadtverwaltung und Baufirma das Thema. Nach Auskunft von Hermann Leuffen ist dabei vereinbart worden, „dass die kleinste mögliche Wartehalle vor dem Haus errichtet werden soll“. Geprüft werde zudem, ob auf eine Sitzbank verzichtet werden kann. „Die würde als Aufenthaltsort zum Klönen und zum Biertrinken einladen, und die Bewohner hören das ein paar Meter weiter. Das ist nicht angenehm“, sagt Leuffen. Richtig zufrieden seien er und die anderen nach dem Ortstermin aber nicht. „Vielleicht findet die Stadt doch noch eine andere Lösung für die Haltestelle.“

Zum aktuellen Umbauprogramm der Stadt gehören insgesamt sieben Busstopps in Gierath, weitere in Hochneukirch und eben in Otzenrath. Der Bodenausbau ist bei mehreren schon fertig, die Hallen folgen in einigen Wochen.