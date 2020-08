Sturmtief Kirsten über Jüchen : A 44 wegen des Sturms komplett gesperrt

Der Sturm wirbelte am Mittwoch in erheblichem Umfang Staub vom Tagebau und von den benachbarten Feldern die auf die A 44. Die Autobahn wurde wegen der anhaltenden Böen zwischen Holz und Jackerath komplett gesperrt. Foto: privat

Jüchen Der Sturm hatte für Autofahrer erhebliche Folgen, die A 44 wurde wegen der Böen hinter Holz gesperrt. Ein Lkw-Anhänger stürzte um. Zudem wirbelte derart Staub vom Tagebau auf, dass die Sichtweite zeitweise unter 50 Meter lag.

Mehrere Stunden lang ging auf der Autobahn 44 hinter dem Kreuz Holz nichts mehr. Die Fahrbahn in beiden Richtungen war viele Stunden gesperrt, der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer. Ursache der Sperrung war der Sturm, der am Mittwoch Morgen über das Jüchener Stadtgebiet fegte. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Morgen Sturmböen bis zu Windstärke neun angekündigt. Staubaufwirbelungen sorgten zeitweilig für Sichtweiten unter 50 Metern.

„Angesichts der starken Böen mussten Lastwagen-Gespanne ihre Geschwindigkeit auf bis zu Tempo 20 reduzieren“, erläuterte Polizeisprecher Kim Freigang in Düsseldorf. Wegen der gefährlichen Situation und der anhaltenden Sturmböen habe die Polizei die Autobahn zwischen Holz und Jackerath in beiden Richtungen gesperrt, bis zum Mittag war die Sperrung noch nicht aufgehoben.

Ein weiterer Grund für die Sperrung: Gegen acht Uhr war ein Lkw-Anhänger in Fahrtrichtung Aachen rund 1000 Meter hinter dem Autobahnkreuz Holz umgestürzt und auf eine Leitplanke gekippt – „vermutlich wegen des Sturms“, erklärte die Polizei Düsseldorf. Zudem drohten vorübergehend die Planen des havarierten Lkw zu reißen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Zugfahrzeug blieb stehen, der Fahrer war unverletzt. Der Lastzug blockierte teilweise die Fahrbahn in Richtung Jackerath. Ein Bergungsunternehmen stellte den Anhänger wieder auf die Räder. Auch die Feuerwehr Jüchen rückte an, brauchte aber nur den Brandschutz an der Unfallstelle sicherzustellen.