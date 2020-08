Sturmtief Kirsten über Jüchen : A 44 wegen des Sturms komplett gesperrt

Der Sturm wirbelte am Mittwoch in erheblichem Umfang Staub vom Tagebau und von den benachbarten Feldern die auf die A 44. Die Autobahn wurde wegen der anhaltenden Böen zwischen Holz und Jackerath komplett gesperrt. Foto: privat

Jüchen Der Sturm hatte für Autofahrer erhebliche Folgen, die A 44 war hinter Holz wegen Böen bis abends gesperrt. Ein Lkw-Anhänger stürzte um. Zudem wirbelte derart Staub vom Tagebau auf, dass die Sichtweite zeitweise unter 50 Meter lag.

Viele Stunden lang ging auf der Autobahn 44 hinter dem Kreuz Holz nichts mehr. Die Fahrbahn war in beiden Richtungen bis in den Abend gesperrt, der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer. Ursache der Sperrung war der Sturm, der am Mittwoch Morgen über das Jüchener Stadtgebiet fegte. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Morgen Sturmböen bis zu Windstärke neun angekündigt. Staub-Aufwirbelungen sorgten zudem zeitweilig für Sichtweiten unter 50 Metern.