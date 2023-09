Feuerwehreinsatz in Jüchen 70 Einsatzkräfte bekämpfen Großbrand an Kölner Straße

Jüchen · In der Nacht zum Mittwoch ist an der Kölner Straße ein dreistöckiges, noch im Bau befindliches Wohnhaus in Holzbauweise in Brand geraten. 70 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, auch am Morgen dauerten die Löscharbeiten noch an. Verletzt wurde niemand. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

27.09.2023, 10:40 Uhr

70 Feuerwehrleute mit circa 15 Fahrzeugen waren an der Kölner Straße im Einsatz. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Von Carsten Sommerfeld