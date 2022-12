Polizei ermittelt Telefonanruf von falschem Polizisten

Jüchen · Ein vermeintlicher Polizist kontaktierte am Montag, 19. Dezember, gegen 13.20 Uhr, einen 69-jährigen Jüchener. Der mutmaßliche Betrüger erzählte dem Senior am Telefon, dass es in dessen Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei.

20.12.2022, 14:58 Uhr

Nach dem Anruf eins „falschen“ Politzisten ermittelt nun die Polizei. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Da der Name des Jücheners auf einer Einbruchsliste notiert sei, gehe man davon aus, dass bei ihm ebenfalls eingebrochen werden würde. Der Jüchener durchschaute die Masche und beendete das Gespräch. Auch in anderen Orten des Rhein-Kreises ist es in den letzten Tagen zu ähnlichen Betrugsversuchen gekommen. Die Kriminalkommissariate 12 und 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polozei im Rhein-Kreis rät wachsam zu bleiben: Betrugsversuche via Messenger kommen aktuell immer wieder vor. Betrüger lassen sich immer neue Maschen einfallen. Hinterfragen Sie immer das Gespräch, wenn fremde Personen Sie kontaktieren! Die Polizei warnt: Gehen Sie auf Nachrichten und Anrufe dieser Art nicht ein! Überweisen Sie kein Geld. Gehen Sie auf Nummer sicher, kontaktieren Sie ihre Angehörigen unter der alten Telefonnummer oder persönlich und überzeugen Sie sich von der Richtigkeit des Anliegens.

(NGZ)