Jüchen Ein 59-jähriger Kradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall im Autobahnkreuz Holz lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mönchengladbacher war auf der A 44 in Richtung Neuss unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er in der Tangente zur A 46 im Autobahnkreuz Holz nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte auf die Fahrbahn. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Tangente war bis 18 Uhr gesperrt. Danach konnte der zweite Fahrstreifen wieder werden. Um19.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.