Erzeugnisse aus Jüchen 500 Kilogramm Erdbeeren am Tag werden in Neuenhoven geerntet

Lange war es kalt, doch nun könnten die Temperaturen und Sonnenstunden nicht besser sein – in vielen Haushalten kommen jetzt Erdbeeren auf den Tisch. Rund 500 Kilogramm am Tag werden auf dem Obstgut Flassrath, dem Familienbetrieb von Reiner (55) und Silvia (49) Schulz, geerntet. Am Sonntag, 4. Juni, ist dort Erdbeerfest.