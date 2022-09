Drogenfahrt in Jüchen : Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich mit Auto

Drogenfahrt in Jüchen

Jüchen Bei einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 9. September, kam es im Bereich der Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall. Was ist passiert?

Der Unfallverursacher hatte gegen 11.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta die Landstraße 116 in Richtung Gierath befahren und war in Höhe der Ortslage Stessen aufgrund eines luftleeren Reifens nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der 41-Jährige versuchte gegenzulenken und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug überschlug sich mindestens einmal und kam im angrenzenden Feld in Fahrtrichtung Neuenhoven auf allen Rädern zum Stillstand.