Unterstützung aus Jüchen für Deutsche Kinderkrebshilfe : 4000 Holzarbeiten helfen kranken Kindern

Norbert Wirtz arbeitet 40 bis 50 Stunden in der Woche, um Holzartikel anzufertigen. Seit 18 Jahren ist er für die Kinderkrebshilfe aktiv. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Jüchen Er ist unermüdlich: Seit 18 Jahren verkauft der Jüchener Norbert Wirtz Holzschmuck zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe. Mehr als 139.000 Euro hat er bereits zusammengebracht, es sollen noch viel mehr werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

80 Jahre alt wird Norbert Wirtz im November, und der Jüchener hat ein Ziel: „Im kommenden Jahr wollen wir die 150.000 Euro zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe erreicht haben.“ Die Chancen stehen gut, dass das ehrgeizige Ziel gelingt: 4000 selbstgefertigte Teile aus Holz – vom Weihnachtsbaumschmuck bis zum Engel im Fußball-Trikot – lagern in Schubläden und Regalen. Am Samstag, 24. September, öffnet die Familie Wirtz von 10 bis 17 Uhr ihre Ausstellung in der Garage an der Dechant-Bäumer-Straße wieder für den Holzschmuckverkauf. Dann sollen mehrere tausend Euro Erlös zugunsten kranker Kinder zusammen kommen. Insgesamt 139.775 Euro hat Norbert Wirtz in fast zwei Jahrzehnten der Deutschen Kinderkrebshilfe überwiesen. Und er macht unermüdlich weiter.

Als er vor 18 Jahren begann, hätte Norbert Wirtz sich einen solchen Erfolg nicht träumen lassen. „Meine Frau Karin und ich hatten bereits vorher für die Deutsche Kinderkrebshilfe gespendet. Im Ruhestand suchte ich dann eine sinnvolle Beschäftigung“, erzählt Wirtz, der aus Alt-Garzweiler stammt. Die war mit der Unterstützung kranker Kinder gefunden. Der Kraftfahrzeug-Meister stieg aufs Material Holz um, und er beweist ein geschicktes Händchen auch für filigrane Arbeiten.

Auch lustige Tierfiguren fürs Regal entstehen in der Werkstatt. Foto: Norbert Wirtz

„Im ersten Jahr haben wir rund ein Dutzend Artikel gefertigt“, erzählt er. Daraus wurden bald mehr, 350 verschiedene Teile gehören mittlerweile zum Sortiment. Nach wie vor macht der traditionelle Weihnachtsbaumschmuck aus „fein poliertem Pappelholz“ einen beträchtlichen Teil aus – Glocken, Tannenbäume und anderes zum Fest. Ganz-Jahres-Deko-Artikel kamen hinzu, lustige Tierfiguren wie Elefant und Vogel Strauß fürs Regal etwa oder Fensterbilder mit Miniatur-Vogelhaus und circa acht Millimeter winzigen Vögelchen. „Ich kann noch gut gucken“, sagt der 79-Jährige.

Fußballfans mehrerer Vereine werden bei Wirtz ebenfalls fündig. Foto: Norbert Wirtz

Auch bei den Ausstellungen dabei ist die Fußballecke unter anderem mit Engeln im Trikot des jeweiligen Lieblings-Clubs. Engel im Outfit von Borussia Mönchengladbach, FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 und Borussia Dortmund sind auf Lager. Wer etwa Leverkusen, Wolfsburg oder anderen die Daumen drückt, braucht nicht ohne zu bleiben. In anderen Trikots gekleidete Figuren werden auf Bestellung angefertigt.

Überhaupt fertigt die Familie Wirtz – „meine Frau und meine Tochter machen mit“ – nicht nur für den Verkauf im September und den Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende in Jüchen. „Firmen und Vereine beispielsweise bestellen bei uns Artikel in größeren Zahlen“, berichtet Norbert Wirtz.

Advents- und Weihnachtsschmuck gibt es in großer Vielfalt. Norbert Wirtz achtet daauf, das das Holz glatt poliert ist. Foto: Norbert Wirtz

Rund 40 bis 50 Wochenstunden ist der Ruheständler in der Holzwerkstatt aktiv. In den vergangenen beiden Jahren hatte Wirtz allerdings etwas mehr Zeit, wegen der -Pandemie mussten der Verkaufstag in der Garage und der Weihnachtsmarkt 2020 und 2021 ausfallen, sodass weniger Artikel nachgefragt wurden. Corona hat dadurch auch eine „Delle“ bei den Erlösen bedeutet. Doch Stammkunden bestellten weiter, so dass der Jüchener im Jahr immerhin rund 6000 statt der sonst 9000 Euro zusammengebracht hat.