Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere 400 Christstollen reifen in der Taufkapelle

In den vergangenen Jahren wurde die Weihnachtsbäckerei in der Kelzenberger Bäckerei in Güdderath wieder entdeckt, wie Ben Andler erklärt: „Neben typisch rheinischem Spekulatius und Spritzgebäck gibt es in diesem Jahr auch wieder Printen in verschiedenen Variationen. Und auch die großen Geschwister unserer naturbelassenen Meisterstollen.“ Mit etwas Glück werden diese Spezialitäten auch noch auf dem Jüchener Weihnachtsmarkt zu bekommen sein. Auf dem wird die Kelzenberger Bäckerei am dritten Adventssonntag nach einigen Jahren Pause wieder dabei sein.