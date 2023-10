Großbauprojekt startet in Jüchen 4,5 Millionen Euro für neue Kanäle und Fahrbahnen

Eines der größten Kanal- und Straßenbauvorhaben der Stadt in den vergangenen Jahren startet Ende dieses Monats: Am 30. Oktober sollen die Bauarbeiten für die Erneuerung der Riekestraße sowie der Nachbarstraßen – Am Ringofen, Königsberger und Heinrich-Lersch-Straße – beginnen. Knapp zwei Jahre lang wird es im Quartier Baustellen geben. „Unser Ziel ist es, im Spätsommer 2025 fertig zu werden“, kündigt Maximilian Hampel, Leiter des Amtes für öffentliche Infrastruktur der Stadt, an. „Jeweils 770 Meter Kanäle für Regen- und für Schmutzwasser sowie Asphalt- und Pflasterarbeiten auf rund 7000 Quadratmetern – das ist schon eine Hausnummer“, sagt Hampel.