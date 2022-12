Hunderte Lichter 35 Traktoren auf großer Lichtertour durch Jüchen

Mit rund 200 Metern LED-Lichterketten wird Sebastian Deußen aus Schaan einen Fendt ausstatten. „Das Schmücken nimmt viele Stunden in Anspruch“, schildert der 39-Jährige, dessen Eltern Milchwirtschaft betreiben. Mit seiner Frau Melanie sowie mit Marcus Langen und Marcel Michels organisiert er die Veranstaltung zum dritten Mal. Während der Corona-Pandemie wollten die Landwirte und Landwirtschaftsbegeisterten für Freude sorgen, ernteten in vielen Orten Applaus. In diesem Jahr möchten die Organisatoren mit der Aktion zeigen, dass der Frieden auch von einer funktionierenden und wettbewerbsfähigen heimischen Landwirtschaft abhängt. Die Aktion ist, wie Deußen erklärt, als Demonstration angemeldet.