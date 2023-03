Schutz vor Starkregen geplant 230 Meter lange Wand soll Fluten stoppen

Land unter“ herrschte zuletzt im August 2020 im Bereich der Martinusstraße: Bei Starkregen strömten große Wassermengen in den Ort, setzten Fahrbahnen und Grundstücke unter Wasser, der Sachschaden war groß. Die Stadt will den Starkregen-Schutz dort verbessern, 2022 waren in der Martinusstraße bereits größere Kanäle verlegt worden. Weichen stellte jetzt der Betriebsausschuss im Haus Katz: Eine 1,20 Meter hohe und 230 Meter lange Spundwand aus Stahl entlang der Straße Am Broicher Weg soll die Fluten am östlichen Ortsrand stoppen.