21-Jähriger führt jetzt den Stadtverband Jüchen Justin Krönauer neuer CDU-Parteivorsitzender

An seinem Vorgänger und nun ersten Stellvertreter möchte sich Justin Krönauer in vielen Dingen orientieren. „Ralf hat die Partei immer gut vereint. Dieses Zusammenführende schätze ich sehr an ihm und würde mir das gerne ein wenig abschauen“, erklärt er. „Mein Ziel ist es, dass die CDU in Jüchen eine Mitmachpartei wird.“ Bei der Mitgliederversammlung wurden neben dem Vorstand auch Arbeitskreise gebildet, in denen Parteimitglieder mit und ohne Amt das Wahlprogramm für die Kommunalwahl gestalten. Inhaltlich müssen Partei und Fraktion Hand in Hand arbeiten, sagt Krönauer, zu den Themen zählen etwa Tagebau und Folgelandschaft oder auch die Gesundheitsversorgung.