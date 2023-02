Kinderkarnevalszüge in Jüchen Große Züge mit jecken Kindern

Jüchen · In den Kinderkarnevalszügen in Jüchen und Hochneukirch zogen insgesamt mehr als 1000 Mädchen und Jungen aus Kitas und Grundschulen mit. Was die Besonderheit bei den beiden Zügen ist.

17.02.2023, 16:28 Uhr

13 Bilder So schön war der Kinderkarnevalszug 2023 in Hochneukirch 13 Bilder Foto: Carsten Sommerfeld

Von Carsten Sommerfeld