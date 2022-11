Corona-Vorbeugung an Schulen : Stadt beschafft für Schulen und Kitas 200 weitere CO2-Messgeräte

Hier sollte bald gelüftet werden. Bis 1000 ppm (Pars per Million) gilt die Raumluftqualität laut dem Umweltbundesamt als gut. Foto: Stadt Jüchen

Jüchen Die Stadt Jüchen will jetzt mit Blick auf die Corona-Pandemie flächendeckend alle Räume in ihren Schulen und Kindertagesstätten mit CO2-Messgeräten ausstatten. Darüber informiert die Verwaltung den am Mittwoch, 9. November, tagenden Schul- und Jugendausschuss.