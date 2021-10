Schwerer Unfall in Jüchen : 19-Jähriger verliert Kontrolle über Auto und wird schwer verletzt

Schwerer Unfall in Jüchen

Jüchen Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes von der Straße abgekommen. Erst nach 50 Metern kam der Wagen zum Stehen.

Ein 19-Jähriger fuhr am späten Montagabend, 18. Oktober, gegen 23.55 Uhr mit seinem Mercedes die Straße "Im Kamp" (Landstraße 31) in Fahrtrichtung Neu-Garzweiler, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach links von der Fahrbahn abkam.

Rettungswagen brachten beide in Krankenhäuser. Es entstand zudem ein hoher Sachschaden an Zäunen und einem Gartenhaus der Anwohner sowie an einer Straßenlaterne. Der Mercedes war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat Grevenbroich übernommen.