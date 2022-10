Polizei verhaftet 19-Jährigen : Mit Drogen im Auto erwischt

In Jüchen hat die Polizei einen 19-Jährigen Autofahrer verhaftet. Bei einer Kontrolle war nicht nur das Fehlen einer Fahrerlaubnis aufgefallen. Es kamen auch noch Drogen am Steuer und weitere Vergehen ans Licht.

Polizeibeamte der Polizeiwache Jüchen kontrollierten am Dienstagnachmittag, 4. Oktober, um 15.15 Uhr in Jüchen-Hackhausen einen Fahrzeugführer. Bei der Kontrolle des 19-Jährigen stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wirkte der Fahrzeugführer als stünde er unter Einfluss von Drogen . Ein durchgeführter Drogentest brachte die Gewissheit. Er hatte vor Antritt seiner Fahrt Drogen konsumiert, daher wurde ihm auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Bestimmung der Drogenart entnommen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen vor Ort, konnte bei ihm eine nicht geringe Menge Drogen aufgefunden werden. Die Kennzeichen, welche an dem Fahrzeug hingen, wurden in der Nacht von Freitag, 30. September, auf Samstag, 1. Oktober, in Grevenbroich-Noithausen entwendet. Ob das Fahrzeug dem Fahrzeugführer gehört, oder wie er in den Besitz dieses gekommen ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.