Bürgerstiftung Jüchen : Wunschbaumaktion: Die Bürgerstiftung beschenkt 130 Kinder

Rekordspender bei der mittlerweile zehnten Weihnachtswunschbaumaktion der Bürgerstiftung war in diesem Jahr das Gymnasium Jüchen. Die Gymnasiasten hatten sich wieder sehr engagiert, in den Pausen und im Unterricht Geld eingesammelt, so dass 1063,97 Euro zusammen kamen. Den Schülern war es wichtig, dass auch sozial schlechter gestellte Kinder in Jüchen Weihnachtsgeschenke bekommen. Maßgeblich mit dieser und weiterer Spenden konnte die Bürgerstiftung für 130 Kinder Geschenke einkaufen und am Freitag an die Familien ausgeben. Auch größere Firmen hatten dafür gespendet.