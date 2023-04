Strukturwandel in Jüchen 1,94 Millionen Euro für den Innovationspark

Die Kernidee: Die neu entstehende Landschaft im Tagebau Garzweiler soll für erneuerbare Energien genutzt werden, im Einklang mit anderen Nutzungen. In einem integrierten System soll Energie vor Ort erzeugt, gespeichert und verwendet wird – im großen Stil. An innovative technologische Konzepte ist gedacht. Dies soll auf Flächen in der Tagebaufolgelandschaft Garzweiler südlich der Autobahn 46 sowie östlich und westlich der Autobahn 44n geschehen.