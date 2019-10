Auftritt in St. Jakobus Jüchen : 007-Sänger bieten anspruchsvolles Konzert

Jüchen Jüchener Chor bereitet sich auf seinen Auftritt mit den bekannten „King’s Singers“ aus London vor.

Herbstliche Kälte in St. Jakobus. Zahlreiche Besucher strömen ins Kirchenschiff, ziehen sich den Mantelkragen bis zum Kinn und suchen sich einen Platz auf den Bänken. Anna Döring (Violine), Daniel März (Gitarre, Bass), Anna Grüneberg (Klavier), Klemens Rösler (Orgel) und Timur Tuglu (Schlagzeug) beziehen Position an ihren Instrumenten – und die ersten Töne des Pianosong von Paul Halley fliegen durch den Raum. Erst beim zweiten Stück setzen die Mitglieder des Chores „Projekt 007“ der Musikschule Pro Musica Jüchen ein und singen „Lamb of God“ von Philip Lawson, begleitet von Violine und Klavier.

Das Konzert unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Harald Zillikens zeigte die Ergebnisse der intensiven Proben – gemeinsam mit Alastair Thompson. Mit ihm reiste einer der gefragtesten Chor-Coaches aus England eigens nach Jüchen an, selbst Gründungsmitglied der legendären „King’s Singers“. Denn schließlich steht dem Projektchor um Dirigent Matthias Regniet, der seit 25 Jahren mit Thompson freundschaftlich verbunden ist, Großes bevor – auf das sich die Chormitglieder intensiv vorbereiten wollten: Er wird am 8. Dezember das große Weihnachtskonzert in der Kaiser-Friedrich-Halle in Mönchengladbach gemeinsam mit den „King’s Singers“ geben. Vorher geht es in diesem Monat auf große Konzertreise mit insgesamt 50 Personen nach England mit Auftritten in Salisbury und Oxford.