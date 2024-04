Brauchtum in Jüchen Jörg Zitzen ist neuer Kronprinz des Bürgerschützen- und Heimatvereins Jüchen

Zuvor hatten die Mitglieder des Bürgerschützen- und Heimatvereins eine umfangreiche Tagesordnung abgearbeitet. Wichtigster Punkt war eine Beitragserhöhung. „Wir müssen in diese Richtung agieren – sonst ist die Finanzierung unseres Festes schon in wenigen Jahren in Gefahr“, hatte Schatzmeister Kurt Leines schon vor Wochen gewarnt.