Exkursion mit 950 Menschen in 21 Bussen Komplette Gesamtschule Jüchen fährt zu den Invictus Games

Am Freitagmorgen, 15. September, startet an den Gesamtschul-Standorten in Jüchen und Hochneukirch ein großer Fahrzeugkonvoi mit 21 Bussen. Rund 860 Schülerinnen und Schüler sowie 90 Lehrkräfte gehen auf eine besondere Exkursion. Ziel ist die Merkur Spielarena in Düsseldorf. Dort werden bis Samstag die Invictus Games mit 500 Wettkampfteilnehmenden aus 21 Ländern ausgetragen.