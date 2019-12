Weihnachtsmarkt in Jüchen : Internationale Frauengruppen sind mit einem Stand vertreten

Jüchen Erstmals beteiligen sich die Integrationsstelle der Stadt Jüchen, die Gleichstellungsstelle und der „Runde Tisch der Frauen“ mit einem gemeinsamen Stand am Jüchener Weihnachtsmarkt, der vom 14. bis 15. Dezember an der Jakobuskirche stattfindet.

Die Idee wurde in der Begegnungsstätte an der Jülicher Straße gefasst. Dort treffen sich regelmäßig Frauen aus neun verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Religionen im Rahmen eines gemeinsamen Projektes zum kreativen Austausch. Ziel der Integrationsstelle und der Gleichstellung ist, die geflüchteten Frauen mit den Jüchenern in Kontakt zu bringen. So soll gelebte Integration funktionieren. Angeboten werden auf dem Stand unter anderem selbst gefertigter Schmuck, Kerzenhalter, Stofftaschen und afghanische Handarbeiten. Der Erlös aus dem Verkauf der Artikel sowie der Zuckerwatte wird als Spende für einen wohltätigen Zweck verwendet. Ute Schwieren und Ursula Schmitz freuen sich auf möglichst viele Standbesucher. Die teilnehmenden Frauen sind trotz verschiedenster Religionen stolz darauf, auf dem christlichen Weihnachtsmarkt mitwirken zu können.