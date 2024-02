Industriezeitalter in Jüchen Vom Webstuhl in die Arbeitslosigkeit

Dass Menschen in Jüchen keine feste Tätigkeit ausüben und sich arbeitslos melden, ist in der Stadt seit vielen Jahren ein Thema. So waren im Januar insgesamt 598 Menschen in Jüchen arbeitslos. Doch dass Menschen ohne festen Erwerb und folglich arbeitslos sind, ist kein Phänomen, dass es erst seit ein paar Jahrzehnten gibt. Das Wort „Arbeitslosigkeit“ tauchte schon im Jahr 1890 auf.