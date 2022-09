Neue Schulform in Jüchen : Montessori-Schule wird gegründet

Anika Schreiber (l.) und Carolin Unterdorfer vom Montessori-Verein am Infostand zur geplanten Montessori-Schule in Jüchen. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Jüchen Lehrer und Schüler stehen schon bereit: Für die Neugründung einer Montessori-Schule in Jüchen wird in Kürze der Genehmigungsantrag an die Bezirksregierung eingereicht. Gesucht werden allerdings noch geeignete Räume.