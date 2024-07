Bei „learn4life“ in Jüchen Pferde als Therapeuten für Kinder

Für die Therapie mit Pferden entschied sich die ehemalige Grundschullehrerin nicht ohne Grund. Sie selbst ist mit Pferden groß geworden und durfte in ihrer Kindheit erfahren, „wie das Zusammenleben und Arbeiten mit Tieren den Charakter formt“, sagt Unterdorfer. So entschied sie sich schon vor 19 Jahren, mit einer nebenberuflichen Reittherapie zu beginnen, die sie bis vor zwei Jahren unter dem Namen „Patch of Heaven“ ausführte. In dieser Zeit merkte die Pädagogin gerade in der Zusammenarbeit mit Kitas, dass die wiehernden Vierbeiner Familien und Kindern einen anderen und nachhaltigeren Zugang ermöglichen, als eine herkömmliche Therapie das könnte.