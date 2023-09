Bundesweiter Warntag 26 Sirenen in Jüchen heulten

Beim gestrigen Probealarm sind alle 26 Sirenen in Jüchen ertönt. Das teilte die Stadt mit. Sie hatte ihr Sirenennetz 2022 binnen weniger Monate mit Fördermitteln um 13 Hochleistungssirenen auf 26 verdoppelt. Zwei weitere sind in Hochneukirch geplant. Proteste gibt es gegen die Sirene auf dem Dorfplatz in Schaan, Bürger im Ort fordern einen anderen Standort.