Jüchen/Tirana : Serieneinbrecher in Albanien festgenommen

Jüchen/Tirana Ermittler der Bochumer Polizei haben einen Tatverdächtigen festgenommen, der für eine Einbruchsserie in Nordrhein.-Westfalen verantwortlich sein soll. Auch in Jüchen soll er Straftaten begangen haben, wie die Polizei meldet.

Der Mann wurde in Albanien aufgespürt und von den dortigen Behörden festgenommen, wie die Landespolizei berichtet. Man habe mit dem Zugriff ein deutliches Zeichen gesetzt im Kampf gegen kriminelle, internationale Einbrecherbanden, deren Mitglieder sich selbst in ihren Heimatländern nicht mehr sicher fühlen sollen, teilte die Bochumer Polizei jetzt mit. Dem 26-Jährigen könnten mehr als 20 Taten in Jüchen, Bochum, Witten, Essen, Hattingen, Sprockhövel, Wetter, Oelde und Kamp-Lintfort zwischen 2015 und 2018 nachgewiesen werden. Die Beute aus seinen Einbrüchen hatte er laut Polizei jeweils zu Geld gemacht, das er nach Albanien schickte. Inzwischen hatte er sich auch selbst in sein Heimatland abgesetzt.

Dort wurde der per europäischem Haftbefehl Gesuchte nun in enger Zusammenarbeit der Bochumer Ermittlungsgruppe mit der albanischen Task Force „Anti Skifter“ gefasst. Er sitzt in Tirana in Untersuchungshaft. Ein 31 Jahre alter Mittäter war bereits 2018 in Berlin-Kreuzberg festgenommen und vom Landgericht Bochum zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.