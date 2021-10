Straßenschäden am 59-Kreisel in Jüchen. : Immer noch Rutschgefahr durch Splitt am B 59-Kreisverkehr

Teilweise mit Steinchen übersät ist die Einfahrt in den Kreisverkehr auf der B59. Jüchener weisen auf Gefahren etwa für Motorradfahrer hin. Foto: Carsten Sommerfeld

Jüchen Die Gefahr durch Splitt auf der Fahrbahn an der Einfahrt in den Kreisel nahe „Mc Donald’s“ ist immer noch nicht beseitigt. Die vielen Steinchen gefährden laut dem Gierather Reinhard Michael Motorradfahrer. Was der zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW sagt und wann endlich gehandelt werden soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Wer von den Autobahnen A 540 und A 46 nach Jüchen fährt, muss mit einem Steinchenhagel rechnen. Bei der Einfahrt in den Kreisel nahe „McDonald‘s“ kann es Splitt spritzen, reichlich davon liegt auf der Fahrbahn. Ärgerlich nicht nur für Auto-Lack. „Wenn ein Motorradfahrer sich dort in die Kurve legt, hat er wegen des Splitts schlechte Karten“, sagt Reinhard Michael. Der Gierather kommt regelmäßig dort vorbei und hat sich mehrmals an Behörden gewandt.

Bekannt ist das Problem seit langem, im April hatte die Neuß-Grevenbroicher Zeitung nach Beschwerden eines Jücheners auf das nicht befestigte Schotterbett am Straßenrand hingewiesen. Vermutlich geraten Lkw-Fahrer bei der Einfahrt in den Kreisverkehr mit Rädern ins Schotterbett, so dass die Steine dadurch auf der Fahrbahn verteilt werden.

„Erst vor wenigen Wochen wurde die Stelle am Straßenrand wieder mit Material aufgefüllt, doch der nächste Lkw fährt das wieder raus, so dass der Splitt erneut durch die Gegend fliegt“, erklärt Reinhard Michael. „Da muss endlich ein vernünftiger Kantenschutz hin.“ Er habe sich an den zuständigen Landesbetrieb Straßen.NRW gewandt, „doch es geschieht nichts“, sagt Michael, der auch Politiker und Stadtverwaltung auf die Stelle hingewiesen hat. „Bei der Stadt sagte eine Mitarbeiterin, ihr selbst sei dort Splitt in die Autoscheibe geflogen, so dass sie diese auswechseln müsse.“

Straßen.NRW hat an der ausgewaschenen und nach Regen voll Wasser stehenden Stelle Warnbarken postiert. Zudem hatte der Landesbetrieb bereits vor fünf Monaten auf Anfrage mitgeteilt, dass der ausgefahrene Randstreifen des Kreisverkehrs befestigt werden soll. Das Material, spezielle Randsteine, sei bereits geliefert worden. Erledigt ist die Arbeit immer noch nicht, doch nun soll endlich was passieren. „Die Arbeiten wurden nun an eine Baufirma vergeben. „Für die Bauarbeiten wird in Abstimmung mit der Stadt ein passender Zeitpunkt gesucht, um die Verkehrsbeeinträchtigungen in dem stark frequentierten Kreisverkehr möglichst gering zu halten“, erklärt Elena Färber, Sprecherin von Straßen.NRW in Mönchengladbach. Doch wann wird das sein? „Nach jetzigem Stand gehen wir davon aus, dass die Maßnahme in den nächsten Wochen umgesetzt wird“, sagt Elena Färber.

Sie haben ein Anliegen? Sie können uns per Anruf unter der Nummer 02181 69533 erreichen oder schreiben Sie uns eine E-Mail (bitte Rückrufnummer angeben), Stichwort „Bürgermonitor“, an juechen@ngz-online.de.

(cso-)