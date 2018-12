Nikolauskloster in Jüchen: Krippe symbolisiert Freude der Gemeinschaft

Damm Die Weihnachtskrippe in der Kirche des Nikolausklosters hat in diesem Jahr erstmalig drei Teile. Das Thema ist die gemeinschaftliche Freude. Einzigartig sind ein Elefant und eine Figur, die einen Oblatenpater darstellt. Drei Tage lang dauerte der Aufbau für diese Weihnachtskrippe.

Nicht fehlen darf auch die Figur eines kleinen Jungen mit roter Pudelmütze, die aber an ein trauriges Ereignis erinnert. Der kleine Finn besuchte mit seinen Eltern regelmäßig die heiligen Messen und Veranstaltungen im Nikolauskloster, bis er an Krebs verstarb: „Mit dieser Kripppenfigur erinnern wir uns an Finn und drücken aus, dass er immer noch bei uns ist“, sagt Pater Felix. Und noch etwas ist in der Klosterkirche in diesem Jahr einzigartig: Der geschmückte Christbaum reicht nicht nur bis zur Decke der Klosterkirche, er knickt in der Spitze sogar noch ein wenig ein. „Dabei haben wir schon zwei Meter von dem Baum abgeschnitten“, berichtet Pater Felix. Gut 7,50 Meter hoch ist der Weihnachtsbaum damit in diesem Jahr. Eigens für das Nikolauskloster groß gezogen wurde die Tanne von einer Familie in Bedburdyck. Die hatten vor etlichen Jahren ihren noch sehr kleinen Weihnachtsbaum nach dem Fest in ihrem Garten eingepflanzt. Und nun wurde die kapitale „Ernte eingefahren“. Ein, wie immer, volles Haus erwartet Pater Felix an den Weihnachtstagen in der Klosterkirche. Besonders freut er sich auch auf die Kindersegnung, bei der auch die Weihnachtskrippe noch einmal gesondert erklärt und in den Mittelpunkt gerückt wird. „Alle Plätze sind dann besetzt, und die Kinder sitzen sogar im Gang bis vorne an den Altar“, erzählt der Pater. Besonders spannend sei es dann für die Kinder, die Krippenlandschaft ganz von Nahem zu betrachten: „Da gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken“, verweist Pater Felix zum Beispiel auch auf den Brunnen mit echtem, sprudelndem Wasser, oder auch auf viele kleine Tierchen, die sonst bei Krippen kaum vorkommen: So gibt es bei dieser Krippe auch Mäuschen, Schmetterlinge und bunte Singvögel zu bestaunen.