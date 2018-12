Jüchener Schullandschaft: Noch fast 270.000 Euro für die „Gute Schule 2020“ abrufbar

Jüchen Als erstes wurden die Arbeiten in der Gesamtschule am Standort Jüchen vollständig abgeschlossen und ein WLAN-Netz aufgebaut.

Die Anzahl der notwendigen, gleichzeitig verfügbaren kabellosen Netzwerkzugänge hänge insbesondere vom schulischen Medienkonzept sowie der geplanten Nutzung der Geräte im Unterricht ab, verdeutlicht er aber auch. „Als erste Schule wurden die Arbeiten in der Gesamtschule am Standort Jüchen vollständig abgeschlossen und ein WLAN-Netz aufgebaut“, berichtet der Gemeindesprecher. Die technischen Vorbereitungen an allen anderen Schulen seien ebenfalls bereits in der Umsetzung und würden im Rahmen der Fördermaßnahme weitergeführt. kündigt Norbert Wolf außerdem an. .