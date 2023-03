Etatberatungen in Jüchen IHK appelliert, Gewerbesteuer auch 2024 nicht zu erhöhen

Die Fraktionen von CDU und FDP, die im Jüchener Rat die Mehrheit bilden, wollen in diesem Jahr auf die von der Verwaltung vorgeschlagene Anhebung der Gewerbesteuer um 50 auf 500 Prozentpunkte verzichten. Diesen Schritt begrüßt die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein „ausdrücklich. Die Wirtschaft sieht sich immer noch großen Risiken ausgesetzt“, schreibt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz an die Vorsitzenden der Fraktionen, die sich am Donnerstag im Hauptausschuss mit dem Etat befassen.