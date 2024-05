Honigernte in Jüchen Warme Winter bereiten Imkern Sorgen

Mit dem Ende des blühenden Rapses beginnt am Niederrhein die Honigernte: Dazu werden die vom Schlafplatz der Bienen getrennten Waben einzeln aus der Kiste gezogen, entnommen und in der eigenen Küche in einer Honigschleuder ausgeschleudert, sodass der flüssige Honig in die Trommel fließt. Oft wird der reine Honig im Nachhinein cremig gerührt, damit er kristallisiert und abgefüllt im Glas fest wird. „Jeder Honig ist von Natur aus flüssig. Von daher ist es ein Qualitätsmerkmal, wenn er später fest wird“, sagt Rene Bamberg.