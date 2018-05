Jüchen : Hochwasserschutz kann teuer werden

Knietief durch die Fluten musste auch die Feuerwehr beim Hochwasser in der Martinusstraße waten, das sich dort nach dem Starkregen im Juni 2016 staute. Foto: Dieter Staniek

Jüchen Politik und Verwaltung haben jetzt die Untersuchungen für einen Generalentwässerungsplan für Bedburdyck und Stessen in Auftrag gegeben. Es gibt aber auch eine Sofortmaßnahme gegen Überflutungen durch Starkregenfälle.

Das denkwürdige Sommergewitter aus dem Jahr 2016, bei dem die ganze Martinusstraße bis in die Mittelstraße hinein unter Wasser standen, haben die Bedburdycker ebenso wie die damals am Einsatz beteiligten Feuerwehrleute nicht vergessen. Kniehoch stand das Wasser in den Straßen, 15 Keller mussten ausgepumpt werden. Doch schon damals war klar, dass sich derartige Überflutungen gerade wegen der mit der Klimaveränderung einhergehenden Zunahme von Sommergewittern mit Starkregen wiederholen können. Die Gemeinde Jüchen ist seither nicht tatenlos geblieben. So wurde im (nichtöffentlichen Teil) des Betriebsausschusses jetzt ein Ingenieurbüro mit der Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes für Bedburdyck und Stessen beauftragt.

Drei unterschiedliche Lösungsvorschläge, um künftige Überschwemmungen zu vermeiden, hatte ein anderes Ingenieurbüro bereits entwickelt. Die Krux sei allerdings, dass das gesamte Kanalnetz untersucht werden müsse, betont Dezernent Oswald Duda. Denn sonst bestehe die Gefahr, durch eine punktuelle Verbesserung an einer Stelle möglicherweise nur eine Verschiebung des Problems an einen anderen Bereich in der Kanalisation zu verursachen, erläutert Michael Prömpers, der bei der Gemeinde für den Abwasserbereich zuständig ist.

Info Bis zu 750.000 Euro für die "große Lösung" Planungsstand Der Generalentwässerungsplan für Bedburdyck und Stessen ist jetzt in Auftrag gegeben worden. Mögliche Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz Kanalerweiterung, Flutgraben oder Regenrückhaltebecken ("große Lösung") entlang des oberhalb gelegenen Ackers. Geschätzter Investitionsrahmen bis zu 750.000 Euro für die "große Lösung".

Die Erhebungen für den Generalentwässerungsplan, mit dem jetzt begonnen wird, sollen laut Duda auf den Regendaten basieren, die in der Messstation in Kelzenberg regelmäßig gewonnen werden: "Wir wissen also, mit welchen Regenmengen wir es auch für Bedburdyck und Stessen zu tun haben", sagt Duda. Er rechnet mit Ergebnissen und der Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus dem nun beauftragten Generalentwässerungsplan etwa in der zweiten Jahreshälfte 2019. Der Zeitplan hänge aber sehr davon ab, ob der Gutachter die "große Lösung", nämlich den Bau eines Regerückhaltebeckens, vorschlagen werde. "Sollte es darauf hinauslaufen, dann müssten wir noch Verhandlungen über Grunderwerb mit einem betroffenen Landwirt führen", gibt Duda zu bedenken. Auf der anderen Seite habe sich ebendieser Landwirt bereits sehr kooperativ gezeigt: Er habe nämlich schon in Absprache mit der Gemeinde als eine erste Sofortmaßnahme zum Hochwasserschutz einen Ackerstreifen mit Grünpflanzen zur Wasserdämmung und eine Furche zur Wasserableitung angelegt.



Abgesehen von einer möglichen Kanalnetzerweiterung und/oder des Baus eines Regenrückhaltebeckens hat die Gemeinde laut Michael Prömpers auch inzwischen die neun Hauseigentümer an der Martinusstraße angeschrieben und eine zusätzliche Überprüfung der Hausanschlüsse der Kanalisation angeboten. Bislang habe es noch keine Rückmeldungen gegeben, berichtet der Sachbearbeiter.

Eines ist für Duda und Prömpers aber jetzt bereits klar: Die Gemeinde werde investieren müssen. Sollte die "große Lösung" umgesetzt werden müssen, dann stünde nach Einschätzung des Ingenieurbüros Goldmann, das mit der Voruntersuchung beauftragt worden war, eine Investition von etwa 750.000 Euro im Raume. Alternativ gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich einerseits den Ausbau des Kanals, um mehr Abwasserkapazitäten aufnehmen zu können, und/oder die Anlage eines Flutgrabens entlang des oberhalb der Martinusstraße gelegenen Ackerstreifens.

