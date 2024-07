Beim Bauspielplatz des Jugendcafé Bamm in Hochneukirch Über 130 Kinder sind handwerklich aktiv

Wenn zu Beginn des Jahres die Anmeldung für dieses Sommerferienprojekt möglich ist, dauert es nicht lange, bis alle knapp 130 Plätze vergeben sind. „In zwei Stunden waren wir ausgebucht.“ Voller Tatendrang kommen die Mädchen und Jungen dann in den Sommerferien in den Schmölderpark. „Manche haben schon komplette Baupläne gemacht, andere lassen sich vor Ort inspirieren.“ So entstehen im Laufe dieser Woche unter anderem Türme aus Holzpaletten – auf einem weht sogar schon eine Fahne von Borussia Mönchengladbach. Eine Gruppe zimmert an einer Eisdiele, das Team mit Emilia (8), Lilly (10), Liane (10), Rosalie (6) und Erik (7) werkelt an einem Bungalow mit einigen Raffinessen: So kann etwa die Eingangstür zum Klapptisch umfunktioniert werden, wie Lilly demonstriert. Der „Notausgang“ ist mit einem verschiebbaren Riegel versehen, auf den Liane ebenso voller Stolz hinweist wie auf die Blumenkästen, die ebenfalls in Eigenregie entstanden sind. Die Stabilität des Daches beweisen die anderen Kinder. Ein Durchbruch ist trotz der Hüpferei nicht gegeben. Erwachsene haben vorher die Tragfähigkeit der Konstruktion getestet.