Hochbetrieb in Hochneukirch : Sommerlauf und Big-Band-Konzert im Schmölderpark

Hochneukirch Hochbetrieb herrschte am Samstag im Schmölderpark in Hochneukirch: Da auch das spätsommerliche Wetter mitspielte, gab es sowohl beim fünften Storch Apotheken Sommerlauf Hochneukirch als auch beim anschließenden Konzert der Big Band des Gymnasiums Jüchen eine gut gelaunte Menschenschar.

Ob aktiv oder passiv dabei, am Samstag kamen im Schmölderpark alle auf ihre sportlichen und musikalischen Kosten und freuten sich, zum Ende des Sommers in Corona-Zeiten fast so etwas wie Normalität zu erleben. Zufrieden war auch Robin Pesch vom Veranstalter Dream Big, der sich über die hohe Teilnehmerzahl von rund 300 Personen am Sommerlauf freute. Fast reibungslos verlief die Veranstaltung, bei der die im Prinzip bewährten Laufstrecken der Vorjahre mit dem Ziel im Schmölderpark unter die Laufschuhe genommen wurden.

Einzig bei einem 10-Kilometer-Lauf der Frauenklasse gab es ein Problem, als die souverän Führende kurz vor dem Ziel von einem Ordner falsch eingewiesen wurde und sie noch eine „Ehrenrunde“ drehen musste, derweil die bis dahin mit weitem Abstand Zweitplatzierte zur eigenen Überraschung als Siegerin einlief. Sportlich fair überließ sie bei der Siegerehrung der eigentlich überlegenen Läuferin den ersten Platz. Groß war auch die Teilnahme am Benefizlauf der Kinder, durch die einiges an Spenden für den Kindergarten und für die Grundschule in Hochneukirch zusammenkam, ohne dass Pesch schon konkrete Summen nennen konnte.

Auch der Gesang kam dabei nicht zu kurz. Für den Gesangspart zuständig war Finja Sellke, die mit ihrer Stimme, gut ausgesteuert durch die Technikcrew mit Ria Hilmer und Niklas John, ausgezeichnet mit den Instrumentalisten harmonierte. Beachtliche 13 Stücke, einschließlich der Zugabe, enthielt der Programmzettel. Einer der Höhepunkte dabei war sicherlich George Gershwins „A Foggy Day“, wobei der Klassiker nur bedingt das spätsommerliche Wetter widerspiegelt. Vom Londoner Nebel war in Hochneukirch am Samstag weit und breit nichts zu sehen. Mit „Don‘t Know Why“ von Jesse Harris hatte die Big-Band ihre Auftritt begonnen. „Birdland“ von Joe Zawinul, eine Hommage an den gleichnamigen New Yorker Jazz-Club und den Spitznamen des Jazz-Saxophonisten Charlie Parker, gehört fast schon zu den Pflichtstücken einer Big-Band. Die jungen Musiker bewiesen anschließend mit „On Broadway“, dass sie durchaus auch im Soul zu Hause sind. Etwas rockiger ging es bei „Cold Duck Time“ von Eddie Harris zu, derweil Gershwin mit „But not for me“ noch einmal bei diesem ersten und letzten Konzert in diesem Jahr im Schmölderpark zu Ehren kam.