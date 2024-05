Das Festprogramm des Heimatvereins Hochneukirch Hochneukircher Schützen feiern mit dem Königspaar Kevin und Isabelle

Am Samstag, 18. Mai, 17.45 Uhr, geht es mit einem Festzug durch den Ort weiter, bevor um 18.30 Uhr ein Gottesdienst in der katholischen Kirche beginnt. Im Anschluss findet um 19.15 Uhr die Kirchenparade statt – aufgrund einer Baustelle dieses Jahr auf der Hochstraße. Kurze Zeit danach zieht das Regiment ins Festzelt. Dort findet ab 20 Uhr der Regimentsball mit der Band „Farbton“ statt. Auch an diesem Abend kostet der Eintritt fünf Euro.