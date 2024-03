Einsatz in Jüchen-Hochneukirch Kaminbrand ruft die Feuerwehr gleich zweimal auf den Plan

Eine starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus an der Holzer Straße in Hochneukirch hat am Dienstagabend einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gleich zwei Löschzüge rückten an, noch dazu die Drehleiter. Die Retter waren mit dem Stichwort „Zimmerbrand“ alarmiert worden. Wie Feuerwehr-Chef Heinz-Dieter Abels sagt, konnten die ersten Kräfte vor Ort tatsächlich eine starke Rauchentwicklung in einem Zimmer des Gebäudes feststellen. Allerdings: Ein offenes Feuer war zunächst nicht zu sehen.