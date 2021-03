Angebote in Jüchen :  Jugendliche sollen neue Spielanlage mitgestalten

Hochneukirch Im Schmölderpark soll wieder ein Spielgerät aufgestellt werden, das alte war defekt. Was dort neu entsteht, das sollen Kinder sagen. Und Jugendliche sollen dann nach ihren Wünschen die Anlage im Anschluss mit errichten.

Im Schmölderpark soll ein neues Spielgerät aufgestellt werden. Das passiert auch auf anderen Spielplätzen in der Stadt. Das Besondere an den Plänen in Hochneukirch: Die neue Spielanlage soll von Kindern selbst geplant und anschließend nach den Sommerferien von Jugendlichen mit aufgebaut werden. Über das Vorhaben der Stadt in Kooperation mit dem Kreisjugendamt und der gemeinnützigen Gesellschaft „Hoch3 Klassenfahrten und Gruppenprogramme“ informierte die Verwaltung jetzt den Schul- und Jugendausschuss. Der Kreisjugendhilfeausschuss muss noch nach einem Antrag der Stadt grünes Licht geben.