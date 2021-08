Auszeichnung für Jüchenerin : Malerin Meral Alma mit Preis geehrt

Die Malerin Meral Alma in ihrem Atelier mit einem neuen Gemälde zum Thema Großstadtleben-der Punk. Foto: Studio Alma

Hochneukirch/Düsseldorf Als erste Frau wird die Hochneukircherin von den „Düsseldorfer Jonges“ mit dem „Preis für Bildende Kunst“ ausgezeichnet. Für ihre Gemälde gibt es Wartelisten in Liebhaber- und Sammlerkreisen.

Von Gundhild Tillmanns

Ihre Familie und Freunde in Hochneukirch sind einmal mehr stolz auf Meral Alma: Die 36-jährige Malerin aus Hochneukirch hat als erste Frau den „Preis für Bildende Kunst“ der „Düsseldorfer Jonges“ erhalten. Dieser mit mehr als 3000 Mitgliedern größte deutsche Heimatverein hat Meral Alma für ihren Großbilderzyklus „Zirkus des Lebens“ geehrt. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen. Zu den Preisträgern gehörten unter anderem Jacques Tilly, Tony Cragg und Bert Geresheim. Die „Düsseldorfer Jonges“ vergeben den Preis für Bildende Kunst „als eine besondere Auszeichnung zur Anerkennung, Förderung, Unterstützung und Würdigung von Künstlern, die sich in ihren Werken in herausragender Weise mit Düsseldorf und der Region sowie seiner Geschichte beschäftigen, aber auch an neueren künstlerischen Entwicklungen maßgeblich mit beteiligt sind und sie wirksam mit beeinflusst haben“, heißt es in den Statuten. Vor allem Studenten und Absolventen der Kunstakademie Düsseldorf werden bei der Auswahl berücksichtigt.

Alma, die in der Düsseldorfer Altstadt ihr Atelier hat, Meisterschülerin und mehrfache Förderpreisträgerin der Düsseldorfer Kunsthochschule war, ist dennoch bodenständig und bescheiden geblieben. Sie ist zwar in ihrer Wahlheimat Düsseldorf so richtig angekommen, wie es jetzt auch die Ehrung durch die „Jonges“ zeigt. Denn zu dieser Vereinigung gehört schließlich das männliche „Who is Who“ der Landeshauptstadt. Für Alma wurde der Preistitel sogar gegendert, hieß es zunächst „Preis für Bildende Künstler“ und war auch nur an Männer vergeben worden, so lautet er jetzt „Preis für Bildende Kunst“. Die „Pionierin“ Meral Alma sagte bei der Preisverleihung am Mittwochabend: „Das wird immer eine schöne Erinnerung sein, verbunden mit Stolz und dem Gefühl der Einzigartigkeit.“

Zugleich ist Alma aber trotz vieler Ehrungen, Anerkennungen und einem inzwischen beträchtlichen Marktwert ihrer Kunst bescheiden geblieben, bodenständig verwurzelt mit ihrer türkisch-arabisch-stämmigen Familie in Hochneukirch. Sie engagiert sich auch weiterhin sozial, hat den Lockdown (wie berichtet) auch dazu genutzt, Kunstwerke für Hilfsprojekte für Kinder und Behinderte zu fertigen und zu spenden. Und zur offiziellen Feier anlässlich der Stadtwerdung Jüchens kam Meral Alma mit einem ihrer Riesengemälde ins Haus Katz, das dort auch Heimatministerin Ina Scharrenbach bestaunte.

Ihre Bildsprache hat einen besonderen Wiedererkennungswert: Großflächig, farbenprächtig, wild, Gesichter und Figuren stilisiert, eben das pralle Leben! Eigene Erlebnisse aus Reisen, aber auch aus dem alltäglichen Großstadt-Geschehen bringt sie fast immer in Nachtarbeit auf die Leinwände. Mit großem Körpereinsatz, mal auf dem Boden, mal auf der Leiter hat sie auch Deutschlands größtes Gemälde geschaffen und wie berichtet an den Bahnhof in Karlsruhe für mehrere 100.000 Euro abgeben können. Mit dem dort installierten „Riesen-Zirkus des Lebens“, der je nach Tageslicht in unterschiedlicher Farb- und Leuchtwirkung phosphoriziert, hat sich die junge Frau aus Hochneukirch ein Denkmal gesetzt.

Momentan malt Alma wieder ihre berühmten „Punks“, farbenfrohe, freche Rebellen der Großstadt, die es aber auch im ländlichen Raum zu Hause sein können. Nicht erst seit der Arbeit für Karlsruhe, die immerhin mehr als ein Jahr in Anspruch nahm, gibt es Wartelisten in Liebhaber- und Sammlerkreisen für ihre Gemälde. Tatsächlich müssen Sammler oft Jahre auf ein Bild von Meral Alma warten.