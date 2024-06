Bei den Niederländischen Meisterschaften Silbermedaille für Cheerleaderin aus Hochneukirch

Aufgewachsen ist Hannah in Hochneukirch. Nach dem Abi zog sie ihr Studium im September 2022 ins Ausland – an die Uni in Maastricht. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hannah noch nichts von Cheerleading gehört, sich aber fest vorgenommen, etwas Neues auszuprobieren. Als zwei Freunde die Studentin auf das Uni-eigene Cheerleading-Team aufmerksam machten, war es um sie geschehen. Den ganzen Sommer war Hannah mit dem Gucken von Cheerleading-Videos auf Instagram beschäftigt. „Die Choreos und Stunts hoch oben in der Luft haben mich total fasziniert“, sagt Hannah. Nach ihrem Umzug im September wurde sie im Tryout, einer Art Probetraining, eingestuft: Sie schaffte es in eines der drei Teams. Dort machte sie ihre ersten Erfahrungen im nicht kompetitiven Sideline-Cheerleading, eine Form, bei der andere Sportler am Spielfeldrand angefeuert werden.