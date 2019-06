Tamilen-Gemeinde in Jüchen-Hochneukirch : Farbenfrohe Prozession in Hochneukirch

Mit einer bunten Prozession zog die tamilische Gemeinde zum Ende des Tempelfests durch Hochneukirch. Seit vergangenem Jahr besteht im Ort eine Gebetsstätte. Foto: Andreas Baum

Hochneukirch Bunt, friedlich und unüberhörbar feierte die tamilische Gemeinde am Sonntag das Ende des Tempelfestes. Zum zweiten Mal gab es eine Prozession durch Hochneukirch.

Im und am Hindutempel an der Hochstraße herrschte am Sonntag ein buntes und lebensbejahendes Treiben mit Gebeten, Tanz und Gesang, an dem mehrere Hunderte Tamilen aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden teilnahmen. Kanga Sellathurai vom Hindutempel-Verein schätzte die Zahl der Gäste auf 600 bis 700.

In Hochneukirch selbst leben rund 150 Tamilen; viele davon schon in der zweiten Generation. Ihr religiöses Zentrum ist der Tempel an der Hochstraße in einem ehemaligen Supermarkt, den die hinduistische Gemeinde 2016 gemietet hat und der seit 2018 als Gebetsstätte dient. Allabendlich wird dort ein Gottesdienst gefeiert, zu dem Gläubige aus der Region bis nach Düsseldorf und Heinsberg anreisen.

Info Freundeskreis besteht bereits seit 35 Jahren Ein deutsch-tamilischer Freundeskreis engagiert sich seit 35 Jahren in Hochneukirch, um den Tamilen das Leben in der neuen Heimat fernab von Sri Lanka zu erleichtern. Informationen über den deutsch-tamilischen Freundeskreis und über Möglichkeiten, dort mitzuwirken, erteilt Huldegard Kux unter hildegardkux@web.de.

Gestern gab es zum zweiten Mal eine Prozession durch Hochneukirch zum Abschluss des zehntägigen Tempelfestes, bei dem drei bunt geschmückte Wagen zu Ehren der Gottheiten im Mittelpunkt standen. Gezogen wurden sie unter den rhythmischen Klängen von Trommeln und Flöten an Tauen von vielen Frauen in festlichen Saris und von in Tüchern gewandeten Männern mit nackten Oberkörpern. Stolz auf den Tempel und die Prozession ist nicht nur Varadan Panthmanathan, der 1984 aus Sri Lanka floh und Leiter der TamilenGemeinde in Hochneukirch ist. In dieser Funktion konnte er zum Tempelfest zwei Hindupriester aus der Heimat begrüßen.

Auch Hildegard Kux blickte stolz auf das quirlige Treiben. Als Mitglied des deutsch-tamilischen Freundeskreis hilft sie mit rund 40 Mitgliedern den Tamilen, sich in Hochneukirch wohlzufühlen und dort einzugreifen, wo bürokratische und gesellschaftliche Hindernisse das Zusammenleben und die Integration erschweren beziehungsweise erschwert haben. Inzwischen sind die meisten Hemmnisse ausgeräumt. Die Tamilen freuen sich über ihren eigenen Tempel und eine eigene Schule, und sie haben Freunde gefunden. Als Freund kam auch der stellvertretende Bürgermeister von Jüchen, Joachim Drossert, der mit Hildegard Kux den Prozessionszug anführte, bevor eine Gruppe junger Tänzer die Aufmerksamkeit auf sich und die Festwagen zog. Die Tamilen hätten sich gut in Hochneukirch eingelebt. „Sie haben sich angepasst, aber sie haben dennoch ihre Identität bewahrt“, sagte er. Dieser Einschätzung stimmte Kanga Sellathurai voll und ganz zu. „So, wie wir Tamilen in Hochneukirch aufgenommen worden sind, so ist es nicht überall selbstverständlich gewesen“, meinte er. Die Tamilen hätten sich in die Gesellschaft integriert. „Es ist eine freie Gesellschaft, die uns erlaubt, unserer Religion und unsere Tradition zu leben.“ In Sri Lanka wurden Tamilen in der Vergangenheit und wieder in der Gegenwart Opfer von Anschlägen und politischen Repressalien.